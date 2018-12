Huawei : Meng Wanzhou remise en liberté sous caution et conditions

Une remise en liberté sous haute surveillance

Détenue au Canada après son arrestation à Vancouver le 1er décembre 2018 10 jours plus tard, après une audience qui aura duré trois jours - de longues heures à déterminer si la fille du fondateur de Huawei pourrait violer ses conditions de mise en liberté sous caution.Meng Wanzhou, directrice financière de Huawei, a été arrêtée au début du mois à la demande des États-Unis, qui l'accusent d'avoir caché des liens entre Huawei et une firme, Skycom, qui tentait de contourner les sanctions américaines et européennes prononcées contre l'Iran,Après plusieurs jours d'entente, Wanzhou a pu être libérée en échange d'une, soit 6,6 millions d'euros. Une somme rondelette, n'est-ce pas ?Et en plus de la forte somme qu'elle a déboursée, la dirigeante va devoir respecter de rigoureuses conditions. Outre l'aspect financier, elle devrait, porter unà la cheville, et répondre à unallant de 23h à 6h, à son domicile canadien.