Huawei prévoit de consacrer deux milliards à la cybersécurité

Huawei ne veut pas gâcher ce qu'il a misé en Europe

Huawei possiblement banni de réseaux 5TG britanniques

Plusieurs pays, parmi lesquels les États-Unis, l'Australie ou le Royaume-Uni, pour ne citer qu'eux, soupçonnentd'entretenir une, ce qui ne manque pas d'inquiéter la communauté internationale. Ainsi, les autorités et entreprises britanniques menacent la société chinoise, qui est porteuse de la technologiedans le pays, de cesser toute collaboration avec elle pour préserver la sécurité nationale. Pour se mettre en conformité et apaiser les inquiétudes ambiantes, Huawei devrait consacrer pas moins deau renforcement de ses équipements, trop vulnérables au piratage et à l'espionnage.Selon des sources proches du dossier , la société Huawei va proposer dejusqu'à ce que les problèmes de sécurité soulevés soient apaisés. L'entreprise de Shenzhen ne doit plus se contenter d'ajustements ponctuels et de solutions de contournement.Et sa volonté de prendre les différents problèmes à bras-le-corps intervient à un moment crucial pour elle.est en effet, après l'Asie, et la 5G commence à être déployée sur le Vieux Continent, où des milliards et des milliards d'euros sont en jeu. Il n'est donc pas question, pour Huawei, de gâcher un travail vieux de plus d'une décennie.Le travail s'annonce délicat pour Huawei, dont l'entreprise, au sens formel du terme, est de plus en plus considérée comme un immense cheval de Troie du renseignement de l'Empire du milieu. L', fille du fondateur de Huawei, accusée d'avoir violé les sanctions prononcées contre l'Iran, est la preuve de l'extrême méfiance envers la société chinoise. Et la situation pourrait s'envenimer, puisque Pékin exige sa libération immédiate, sous peine deDe son côté, Huawei présentera les divers détails de la révision complète de son logiciel aux services en charge de la cybersécurité britannique dans les prochains jours. Le Secret Intelligence Service (le fameux MI6) met la pression sur le gouvernement pour que celui-ci décide s'il bannit ou non Huawei des réseaux 5G du pays.