Honor va-t-il lancer son smartphone à écran percé le 22 janvier ?

Le Honor View 20 à l'honneur avec un trou pour remplacer l'encoche ?

Ainsi, d'après le carton d'invitation envoyé à plusieurs médias, la conférence se tiendra à Paris le 22 janvier 2019. En plus de la fameuse Tour Eiffel, de la date ainsi que du slogan « See the Unseen » (« Voir l'invisible »), le visuel en question laisse apparaître les bords de ce qui semble être le futur portable de l'entreprise.Les bruits de couloir laissent penser qu'il s'agira de la présentation officielle du. Par ailleurs, ce dernier sera présenté en Chine dès ce mois de décembre. La conférence devrait donc avoir pour objectif d'officialiser ce modèle conçu pour le marché européen. Même si nous avons encore bien peu d'éléments sur le successeur du(si ce n'est qu'il embarquera sans doute un processeur Kirin 980), l'image nous aiguille sur le design du smartphone.Il semble opter lui aussi pour un écran percé, plutôt que d'arborer la traditionnelle encoche. De la même façon, leadoptera sans doute ce procédé, tout comme le Nova 4 signé Huawei. Ce trou dans la façade devrait largement se répandre sur les nouveaux modèles des différents fabricants en 2019.