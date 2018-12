Huawei revoit ses pratiques à la demande des autorités

Huawei dialoguerait toujours avec les autorités britanniques

Les tensions sont vives après l'arrestation de la fille du fondateur de la société

Le géant chinoisvit une fin d'année 2018 assurément compliquée. L'entreprise est depuis plusieurs jours pointée du doigt par la communauté internationale pour ses, qui supposeraient être une menace pour la sécurité des pays qui collaborent avec elle. Pionnier de la 5G, Huawei s'est vu fermer les portes de bien des pays, parmi lesquels les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, peut-être bientôt l'Allemagne, et donc le Royaume-Uni, où le principal opérateur de télécommunications, BT (qui compte 30 millions d'abonnés), a annoncé qu'il avait décidé de. Pour apaiser les tensions, la société chinoise a accepté de mettre de l'eau dans son vin.Le rapporte que cette semaine, une réunion a eu lieu entre des responsables de Huawei et le service de renseignements britannique pour la cybersécurité (NCSC). À l'issue de celle-ci, le fabricant de l'Empire du milieu a fait des concessionsde manière à changer, au plus vite, ses pratiques au Royaume-Uni.L'organisation britannique, interrogée par l'AFP, n'a pas souhaité commenter cette information avec plus de détails, mais elle avance avoirElle en a profité pour rappeler avoir demandéces derniers mois, de façon à répondreIl y a quelques jours, nous apprenions que l'une des principales dirigeantes de Huawei, et fille de son fondateur,, venait d'être arrêtée au Canada,. De quoi tendre davantage les relations entre la Chine et le reste du monde...Alors, face à la situation, Robert Hannigan, l'ancien directeur du service de renseignements électroniques (GCHQ), qui supervise le NCSC, tente de calmer le jeu avant qu'il soit trop tard :Il y a tout de même eu une bonne nouvelle cette semaine pour Huawei, avec l'annonce d'un partenariat avec la filiale d'Altice au Portugal, pour y développer le réseau 5G sur place. La France, pour l'instant, ne remet pas en cause son entente avec l'entreprise chinoise.