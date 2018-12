Honor dévoile le View 20 : un smartphone à écran percé et APN de 48 mégapixels

Honor View 20 : Kirin 980 et appareil photo 3D de 48 mégapixels



Un écran LCD IPS de 6,4 pouces (ratio 19,25:9) affichant une définition de 2310 x 1080 pixels



Un SoC Kirin 980 ( qui équipe actuellement le haut de gamme Huawei - le Mate 20 Pro )

)

6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage interne extensibles



Batterie de 4000 mAh



APN arrière de 48 mégapixels (f/1,8) + caméra 3D Time on Flight



APN tant de 24 mégapixels (f/2,0)



Lecteur d'empreintes digitales au dos



Prise USB-C + prise jack





Le Honor View 20. © Honor

Avec le Samsung A8s et le Huawei Nova 4, les'insère donc dans le trio des pionniers de "l'écran percé". Cette nouvelle mode vise à minimiser l'espace occupé par une encoche qui n'est pas au goût de tout le monde.Honor débraye, et passe la seconde. Plébiscitée pour ses smartphones d'entrée de gamme, la marque pêche encore du sobriquet facile de "sous Huawei" dont elle est encore parfois affublée. Mais à la vue de la fiche technique du prochain flagship de la marque, la concurrence n'a qu'à bien se tenir. On y retrouve ainsi :En termes de design, le Honor View 20, sorti à peine plus tôt dans l'année. Il profite néanmoins d'une technologie de nanolithographie lui permettant de se couvrir d'une "" à l'arrière, lui prodiguant ces fameux reflets en V au dos.et sera présenté officiellement en France au cours d'un événement le 22 janvier.