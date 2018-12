Le Samsung Galaxy A8s aura une encoche circulaire mais pas de port jack

Quelques détails de la fiche technique

Samsung dit adieu à la prise jack

Source : Samsung China

Début novembre,avait dévoilé à un parterre de développeurs les écrans qui équiperont ses prochains smartphones . Et si l'on sait déjà que le futur Galaxy S10 disposera lui aussi duà encoche circulaire, ce sera finalement lequi fera office de pionnier.Destiné au marché chinois, ce Galaxy A8s est un smartphone de moyenne gamme qui regroupe ainsi la fiche technique de circonstance. Il s'agit d'un grand smartphone deau format 19,5:9 LCD IPS affichant du 2340 x 1080 pixels. À l'arrière, un trio d'appareils photo s'occupera de sublimer vos clichés avec un couple 24 mégapixels f/1,7 + 5 mégapixels f/2,2 auquel s'ajoute un téléobjectif de 10 mégapixels.Sous le capot, c'est unqui se chargera d'en faire un appareil rapide, épaulé par 6 à 8 Go de mémoire vive. 128 Go de stockage seront disponibles et la batterie de 3400mAh devrait se révéler suffisante pour tenir une journée de charge.Un smartphone sans excentricité donc, si ce n'est la rupture stratégique qu'il représente. En effet,. Et cela après des années deau forceps sur les marques qui avaient fait ce choix - Apple en première ligne.Le Samsung Galaxy A8s sera disponible en Chine à une date ultérieure, dans les coloris émeraude foncé, bleu et gris.