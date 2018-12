Le Nokia 8.1 est officiel : Snapdragon 710, double APN Zeiss et Android One

Snapdragon 710, duo d'appareils photo Zeiss et Android One



Les appareils photo signés Zeiss. © Nokia

Source : HMD Global

En des temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître,, c'était le nec plus ultra. Mais après une longue traversée du désert sous Windows Mobile, la marque finlandaise a toutes les peines du monde à retrouver son chemin.Aussi, Nokia officialise aujourd'hui unprometteur, à la fiche technique qui force le respect pour son prix.Le Nokia 8.1 est présenté par la marque comme le successeur du Nokia 7 Plus , sorti cette année., et sera équipé d'un grand écran à encoche de 6,18" proposant une résolution de 2160 x 1440, compatible HDR10. On trouvera sous son capot un Snapdragon 710 de Qualcomm (8 cœurs à 2,2 GHz et GPU Adreno 616), épaulé dans sa tâche par 4 Go de RAM.Il inclura un stockage interne de 64 Go (extensible), une batterie de 3500mAh compatible avec la charge rapide à 18 W. Sans excentricité aucune, le Nokia 8.1 sera livré avec Android One : la version stock, sans surcouche de Android Pie.Enfin, sa face arrière est sertie de deux modules photo signés. Un principal, de 12 mégapixels f/1,8, et un second de 13 mégapixels dédié aux portraits. Juste dessous, on retrouvera un capteur d'empreintes digitales qui permettra de déverrouiller le téléphone. À l'avant, enfin, c'est un capteur de 20 mégapixels qui se chargera de sublimer vos bouilles lors des sessions selfies.