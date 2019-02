Un nouveau feature phone Nokia double SIM annoncé

© Nokia

Nokia agrandit sa large gamme de feature-phones

Source : Nokia

Après le retour du célèbre 3310 en 2017,- propriété de HMD Global - vient de dévoiler un nouveau terminal ?à l'ancienne?, le Nokia 106 Dual-SIM.A mille lieues des smartphones actuels, ce petit téléphone de 70 grammes embarque un écran couleur 1.8? de 160 x 120 px, un processeur Mediatek MTK6261D et 4 Mo de RAM. L'autonomie annoncée est de 21 jours en veille et jusqu'à 15h en communication, tout ça grâce à une batterie amovible de 800 mAh.Ce téléphone double-SIM embarque le célèbre jeu Snake, ainsi que diverses démos d'autres jeux. La puce mémoire peut contenir jusqu'à 2000 contacts et 500 SMS. Lesera disponible en Europe la semaine prochaine. Le prix n'est pas encore connu, mais ne devrait pas être bien élevé.