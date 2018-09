Samsung va donner un coup de boost à ses smartphones moyenne gamme

De la technologie de pointe ailleurs que dans le Galaxy S et le Note

Faire face au boom des marques bon marché

Dans la guerre des smartphones, les deux frères ennemis Apple et Samsung ont lancé depuis longtemps une course à l'échalote pour produire les appareils les plus performants, à des prix toujours plus délirants.Dans une interview accordée à CNBC, le PDG de Samsung Electronics Dong Jin Koh a déclaré que, jusque-là,Les prochains modèles de Galaxy A devraient donc contenir des innovations jusque-là réservées à des modèles hauts de gamme comme le Galaxy S et le Note. Selon CNBC, ils seront disponibles avant la fin de l'année.Ce choix s'inscrit dans une volonté de faire face aux acteurs proposant des téléphones très bon marché, qui profitent des modèles toujours plus chers de Samsung et Apple. Huawei a d'ailleurs pris la seconde place du plus gros vendeur de téléphones l'année dernière, devant Apple. Samsung, pour sa part, a enregistré au second trimestre 2018 une chute des demandes pour le Galaxy S9 et des profits exceptionnellement bas sur l'année.Dong Jin Koh, avec cette nouvelle stratégie, a expliqué à CNBC que son objectif était de toucher lesqui ne peuvent pas s'offrir les produits phares mais comptent de plus en plus sur les meilleures technologies possibles.