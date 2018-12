Malgré la crise, Huawei va franchir les 200 millions de mobiles vendus en 2018, un record

Huawei fait beaucoup mieux qu'en 2017

Et si la crise que subit Huawei se répercutait sur ses smartphones ?

Ces dernières semaines,aura vécu un véritable calvaire diplomatique. Sur fond de, la société a vu sa directrice financière être arrêtée au Canada, mais aussi plusieurs pays lui tourner le dos sur de terrains stratégiques comme la 5G ou la cybersécurité.Ken Hu, le président de Huawei, a dû prendre la parole le 18 décembre pour éteindre les différents incendies . Mais la firme de l'Empire du Milieu a trouvé de quoi se consoler au pied du sapin : 2018 lui permet de battre des records, avecAvec plus de 200 millions d'appareils écoulés, Huawei, année qui avait permis au fabricant chinois de vendre quelque 153 millions de smartphones dans le monde. La crise qui frappe l'entreprise fondée par Ren Zhengfei ne touche pas le secteur du mobile et ne semble pas avoir d'influence sur le grand public.Les séries haut de gammeportent le succès de l'entreprise, avec 16 millions de ventes pour la première et 5 millions pour la seconde. Le milieu de gamme fonctionne toujours aussi bien chez Huawei, avec ses appareils. Enfin, le constructeur a vanté lesde ses modèles Honor 10 et Honor View 10, notamment en Chine, où ils ont pignon sur rue.Il n'y a pas qu'en Chine où Huawei - qui s'est grandement rapproché du leader mondial Samsung en termes de ventes - se fait remarquer. Au Canada par exemple, il n'est pas bien difficile de se procurer un Mate 20 Pro ou un P20 Pro, alors que le pays est soumis à la pression de certains de ses alliés (USA, Royaume-Uni...) pour exclure l'entreprise de ses réseaux 5G.Quid des perspectives à long terme de Huawei ? Elles sont difficiles à prédire. Pour le moment,: l'un contre de puissants gouvernements au niveau des équipements (en sa défaveur), l'autre sur le marché des smartphones (en sa faveur). Mais si les États venaient à interdire la vente des mobiles de la marque, la pilule pourrait être bien plus difficile à avaler pour elle...