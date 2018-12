La 5G d'Orange se fera sans Huawei

Stéphane Richard, PDG d'Orange, lors du Hello Show, le 12 décembre 2018 à La Défense

Orange exclut Huawei de son réseau 5G, mais ne brise pas définitivement le lien

Orange s'appuie sur Ericsson

Et une mauvaise nouvelle de plus pour, une. Alors que les opérateurs français ont sérieusement débuté leur phase de tests de laun peu partout sur le territoire, a annoncé à Bloomberg avoir décidé depour construire le réseau mobile de cinquième génération. L'équipementier chinois est une nouvelle fois victime de la méfiance des grandes entreprises mondiales et des gouvernements à son égard. Ces derniers redoutent que les systèmes de Huawei ne soient étroitement liés aux services de renseignements chinois, causant ainsi de lourds problèmes de sécurité.Huawei est secoué un peu partout sur le globe. Les États-Unis, le Japon, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et le Royaume-Uni - pour ne citer qu'eux - sont autant de pays qui n'osent plus imaginer pouvoir collaborer avec le constructeur chinois, qui est pourtant un pionnier de l'équipement 5G, comme en témoigne le contrat signé avec Altice Portugal pour installer et développer la technologie sur tout le territoire du pays des œillets.Pour autant, si Orange se refuse à travailler avec Huawei pour équiper les Français du réseau de téléphonie mobile de cinquième génération,aux 261 millions de clients dans le monde, comme certains de ses concurrents (Altice et Bouygues Telecom) qui utilisent des nœuds de réseau Huawei, ne s'interdit pas desur d'autres marchés, dans le futur.De son côté, Orange poursuit ses essais sur la 5G. L'entreprise s'appuieIl y a quelques jours, lors du Hello Show , Stéphane Richard, le PDG de la société française, a affirmé que 2019 serait l'année de la pré-commercialisation de la 5G dans l'Hexagone, et 2020 celle de sa commercialisation.