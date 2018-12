Orange Hello Show | Enceinte connectée, 5G, cybersécurité : toutes les annonces !

Stéphane Richard à La Défense, le 12 décembre 2018

« On n'a pas besoin de nouvelles box pour ça »

Orange présente Djingo, son enceinte connectée



Djingo, l'enceinte connectée proposée par Orange, le 12 décembre 2018

Un nouveau service domotique, « Maison Connectée »



La 5G, une commercialisation voulue pour 2020

Une meilleure protection des cartes bancaires d'Orange Bank

Ce mercredi 12 décembre, un millier de personnes étaient réunies à La Défense pour assister au, la grand-messe annuelle de l'entreprise., son PDG, en a profité pour faire plusieurs annonces parmi lesquelles l'arrivée de l'enceinte connectée, mais aussi le lancement d'un nouveau service. Et le dirigeant girondin n'a pas épargné un certain concurrent...Devant un auditoire bien attentif, Stéphane Richard a soigné son arrivée sur la scène futuriste du Hello Show 2018., en réponse aux deux nouvelles Freebox , Delta et One, dévoilées le 4 décembre dernier.demande Stéphane Richard à un membre de son staff, qui lui répond. Et le PDG d'ajouter :. Ouille.Stéphane Richard adresse un tacle appuyé au trublion des télécoms en rappelant que Netflix, disponible sur les nouvelles Freebox, l'est déjà sur les box Orange, et pas en qualité SD. Rappelons à toutes fins utiles que « l'originalité » de l'offre Free consiste en la gratuité de l'accès à Netflix, là où les box Orange s'adressent uniquement à des clients déjà abonnés à la plateforme américaine de streaming vidéo. Du côté des annonces , Stéphane Richard a dévoilé l'arrivée,, équipée de son intelligence artificielle. Si moins d'un Français sur 10 dispose aujourd'hui d'un assistant virtuel, Orange fait le pari que l'usage va peu à peu se démocratiser. L'enceinte à commande vocale Djingo a été développée, après 18 mois de travaux menés par une équipe de 150 ingénieurs français et allemands.Djingo, qui peut fonctionner avec vos équipements comme votre smartphone, répond à la voix, passe des appels en mode main-libre, interagit avec la Télé d'Orange et pilote la totalité des fonctionnalités du service « Maison Connectée ». Le speaker, qui peut être déplacé de pièce en pièce, donnera également accès aux fonctionnalités d'Alexa. Si vous souhaitez réaliser un achat sur Amazon, vous pourrez le demander à Alexa directement en passant par Djingo. L'enceinte proposera l'accès à plusieurs services tels que Deezer, OUI.sncf, Radio France ou enncore Météo France. Elle serapour les clients Orange.S'agissant des données collectées, Stéphane Richard assure qu'elles seront stockées sur le continent européen.Stéphane Richard a dévoilé quelques détails sur la nouvelle application. Ce service permettra aux clients Orange de, en procédant à une simple mise à jour du logiciel., a confirmé Stéphane Richard. L'opérateur français numéro un a annoncé avoir choisi Philips, Bosch et Netatmo comme partenaires. Trois millions de foyers sont concernés.Un autre service complémentaire, mais sur abonnement cette fois, a été évoqué par Stéphane Richard., qui devrait pointer le bout de son nez au printemps prochain également, est, développé en partenariat avec Groupama. Le domicile sera relié à un centre de télésurveillance qui sera immédiatement informé de toute tentative de cambriolage. Le tarif de ce service n'a pas été dévoilé.S'agissant de la, le PDG d'Orange a confirmé quedans plusieurs pays d'Europe comme la France, l'Espagne, la Pologne, la Belgique, le Luxembourg et la Roumanie, où Orange est très présent. Stéphane Richard prédit, dès lors que le marché disposera de suffisamment de modèles de smartphones compatibles. Pour en mettre plein la vue à l'assistance, un test 5G d'un drone retransmettant en 60 IPS et 50 Mb/s a été effectué en plein Hello Show.Lors de la présentation, il a aussi été question de la, un domaine où Orange fait partie des leaders européens. L'opérateur analyse, chaque jour, plus de 50 milliards d'événements, et annonce avoir, stockés dans une base de données. Par ailleurs, Orange a désormais ouvert 26 centres de détection d'incidents de sécurité, d'expertise et de réponse aux menaces, dans 10 pays du monde.Stéphane Richard a aussi dit quelques mots de, qui comptabilise 200 000 clients. La société va mettre en place un système d'alerte pour ses clients, afin de leur éviter des frais bancaires comme les agios. Le PDG a aussi évoqué un(au dos de la carte bleue). Un nouveau service permettra également d'analyser plusieurs comptes bancaires sans partager ses ID et mots de passe.Enfin, au rang des innovations, celle-ci mérite d'être évoquée : Stéphane Richard a parlé du développement d'un, et qui devrait être mis à la disposition des collectivités territoriales.