Fonctionnalités, services : tout savoir sur les nouvelles Freebox Delta et One

Xavier Niel tient la nouvelle Freebox Delta en main



Le nouveau style de Xavier Niel

La Freebox Delta : la nouvelle référence du marché ?



Le server et le player de la Freebox Delta

Un serveur d'1 To amovible

« OK, Freebok : présente-moi Devialet, Netflix et Alexa »



Le player de la Freebox Delta, conçu avec la start-up française Devialet, offrira un son à 360°

De la domotique et de la sécurité

Et les prix dans tout ça ? Attention, ça peut piquer...

En quelques mots...

Laest bien la digne descendante de la. Au 16 rue de la Ville-l'Évêque, le siège de l'opérateur, c'était l'ébullition ce mardi 4 décembre, jour de la présentation détaillée de la nouvellerévolutionnaire d'Iliad,, et celle très succincte de sa petite soeur,. Cet assemblage fourni intégrant divers technologies et services forme un tout assez cohérent qui s'adresse à plusieurs publics... plutôt aisés.... Lane manque pas de ressource(s), nous allons en reparler. Sa petite soeur, la, convient davantage à des budgets plus restreints, et reprend quelques-unes des fonctionnalités importées sur la Freebox Delta.». Dès le début de la présentation, un Xavier Niel à la barbe naissante (signe que ces derniers jours n'ont pas été de tout repos pour l'entrepreneur ?) annonce la couleur. Ce mardi, les concurrents de Free ont pris un petit coup de massue sur la tête.Débutons par le. Celui-ci est armé d'une technologie fibre de 10 Gbit/s qui offre une vitesse jusqu'à 10 fois plus rapide que ce qui se fait sur le marché actuellement. «», précise Xavier Niel. Pour ceux qui n'ont pas accès à la fibre (22 millions de foyers en France), la Freebox Delta possèdejusqu'à 200 Mbit/s en débit descendant et 60 Mbit/s en débit montant, «», renchérit le boss de Free.Saluons également le Wi-Fi AC 4400 de la Delta (qui fonctionne à 4,4 Gbit), qui fonctionne suret permet en théorie une couverture optimale du domicile. Free améliore au passage ses Freeplugs, qui permettent une meilleure connexion entre la télévision et le server, si celle-ci est trop éloignée du boîtier.À l'intérieur du server, on retrouve und'1 To qui permet la synchronisation des photos et vidéos et le partage de contenus. Notons deux éléments importants là-dessus. Le premier, c'est qu'en devenant abonné Freebox Delta,, ce qui signifie que vos fichiers stockés vous appartiennent. Le disque est en effet, et si un jour vous décidez de déménager, ou de basculer chez un autre opérateur, vous pourrez récupérer le disque dur. Ensuite, il estdans le server pour un espace de stockage pouvant atteindre les 21 To.Au niveau de la téléphonie, la Freebox Delta inclut également les appels illimités vers les mobiles en France, aux États-Unis et en Chine notamment, et vers les fixes en France et 100 autres destinations.Le player de la Freebox Delta, de son côté, dépasse les espérances. Dessiné par le designer britannique Jasper Morrison, celui-ci est avant tout pensé pour l'optimisation sonore, grâce à la technologie du leader françaisqui permet au player de diffuser un. Le player embarquera également quelques applications bien connues comme Deezer, Qobuz, YouTube, Dailymotion et Twitch.Sapromet de faire des adeptes, elle aussi. Les flux TV HD seront diffusés en 15 Mbit/s et HD+.Les autres atouts majeurs de la Freebox Delta sont l'intégration sans surcoût des services Netflix et Amazon Alexa. Alexa exploitera la capacité d'assistant vocal de la Freebox Delta, qui possède également son «» pour piloter ses services à la voix. Au passage, Free intègre également un moteur de recherche à la Freebox qui englobe des programmes live, replay ou VoD. Pour rester dans l'intégration de services français, un partenariat avec Qwant aurait pu être appréciable.Plus de 600 chaînes (dont 100 en relay) sont accessibles grâce à la nouvelle offre Freebox Delta, qui inclut aussi le serviceLa Freebox Delta, comme cela avait été annoncé, possède. Via la nouvelle application développée par Free, il sera possible de piloter à distance certains appareils compatibles tels que des ampoules Philipps Hue ou des équipements du français sOmfy.Enfin, Free offre aux abonnés un(porte ou fenêtre), un. Il intègre par ailleurs unqui peut fonctionner de manière autonome, même en cas de coupure électrique, pilotable via une télécommande fournie.Laintègre, dans un seul et même boitier, un concentré des technologies développées pour la Delta, comme la nouvelle interface, la fonctionnalité, une qualité 4K HDR, une meilleure qualité TV HD+ et les appels illimités vers les mobiles en France et vers 110 destinations. Netflix y sera aussi accessible sans surcoût.Laest accessible pour. Quant au, vous devez débourserpour pouvoir l'utiliser. Au total, pour bénéficier de la nouvelle Freebox, comptez un. Et là, avouons que cela réduit tout de suite l'accessibilité des produits et de leurs services.La, elle, est proposée à, puis à 39,99 euros par mois. L'offre est réservée aux 100 000 premiers nouveaux abonnésFree a pris pour habitude de révolutionner les usages, ou du moins d'essayer. La Freebox Delta est un beau produit qui regroupe tout un tas de fonctionnalités utiles. Mais ce trop-plein d'utilités pourrait être le défaut du produit, que certains vont assimiler à un « assemblage de gadgets » déjà existants. S'agissant du prix, nous sommes assez peu convaincus. Son montant est élitiste, le boîtier ne sera pas à la portée de toutes les bourses.