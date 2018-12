Xavier Niel annonce l'arrivée prochaine de Netflix sur les Freebox Révolution et Mini 4K

Xavier Niel

Un Netflix à un « tarif préférentiel » pour les Freebox Révolution et Mini 4K

et, c'estAutrefois amis, puis en froid, les voici de nouveau réunis, pour le meilleur et pour le pire. L'entrepreneur américain a même enregistré une courte vidéo diffusée lors de la présentation des nouvellesle 4 décembre au siège d'Iliad. Outre la présence desur les Freebox Delta et One, Xavier Niel a annoncé queSi on ignore encore la date, Netflix sera bien intégré aux Freebox Révolution et Mini 4K. Mais contrairement aux Freebox Delta et One, où le service est compris dans l'abonnement,, même si Xavier Niel tempère la chose en parlant d'unLe forfait Netflix SD est actuellement proposé à 7,99 euros par mois. Il se peut donc que ce montant soit revu à la baisse sur les Révolution et Mini 4K.Rappelons que les deux nouvelles Freebox de l'opérateur, Delta et One, comprennent cet abonnement standard Netflix, décrié quasi unanimement en raison de sa trop faible qualité, puisque le service aurait pu être proposé en HD et Ultra HD, mais moyennant quelques euros supplémentaires.