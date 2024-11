Si la marque est joueuse sur les plateformes, Free l'est aussi. L'opérateur a répondu un peu plus d'une heure plus tard à Lidl. Il en a profité pour demander, en échange, une paire de claquettes aux couleurs et au logo de l'enseigne de distribution, qui fait partie des produits dérivés qui font sa légende. On se dit, ici, qu'il s'agit d'une taquinerie réciproque qui sert à faire parler positivement de Free, comme de Lidl. Mais un troisième élément est à noter.