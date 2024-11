Présent à Marseille dans le cadre d'un événement autour de l'intelligence artificielle, Xavier Niel en a profité pour marquer son retour sur le devant de la scène, après la cyberattaque de Free et l'affaire Orange. Et c'est en faisant ce qu'il sait faire de mieux, prendre tout le monde à contre-pied, qu'il y est parvenu, en se jouant d'un internaute qui lui proposait un tête-à-tête. Foot et provoc', nous sommes bien à Marseille.