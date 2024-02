SFR et Patrick Drahi croulent sous les dettes, et c'est Xavier Niel, le papa de Free, qui pourrait en profiter

On sait Xavier Niel friand d'acquisitions, pour tout un tas de raisons, comme celle consistant à devenir un opérateur télécom majeur du Vieux continent. Et cela fonctionne plutôt bien. Iliad Italia est une réussite, et le groupe est très présent en Pologne, au Maroc, en Suisse et à Monaco, qui lui sert de laboratoire et où il a pignon sur rue. En comptant ses 22,1 millions d'abonnés dans l'Hexagone, Iliad en totalise 48 millions à l'échelle planétaire. Xavier Niel a tout compris et ne veut pas s'arrêter là.