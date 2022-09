Pourquoi Xavier Niel entre-t-il au capital de Vodafone ?

L'investissement dans Vodafone devrait coûter à Xavier Niel la bagatelle de 750 millions de livres, soit environ 860 millions d'euros. Le groupe Vodafone, coté en Bourse à Londres, pèse un peu plus de 30 milliards de livres (environ 34 milliards d'euros), et a généré 11,6 milliards de livres (soit 13,3 milliards d'euros) de chiffres d'affaires au précédent trimestre. C'est plus que le groupe Orange (10,6 milliards d'euros) par exemple.