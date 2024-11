Chaque pays a sa figure un peu impressionnante de l'entrepreneur qui a réussi. Aux États-Unis, on pense aujourd'hui évidemment à Elon Musk, qui est partout, et ce, d'autant plus depuis que son candidat Donald Trump a gagné les dernières élections présidentielles. En France, ce serait plutôt Xavier Niel, le patron d'Iliad. Un Xavier Niel qui vient justement de se faire interroger sur Elon Musk.