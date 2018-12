Freebox Delta et One : à quel prix ? Tous les détails...

Xavier Niel, le 4 décembre 2018 à Paris - Clubic

Le 4 décembre, c'est unqui a dévoilé les nouvelles box Freebox Delta et Freebox One au siège d'Iliad à Paris. Vous avez pu suivre l'événement sur Clubic , et découvrir ensuite une présentation plus détaillée des box toujours sur notre site . L'entrepreneur espérait insuffler un nouvel élan à une entreprise qui a perdu la moitié de sa valeur boursière depuis 2017.Si, sur le papier, les deux nouveaux produits présentés se démarquent de ce que l'on peut voir chez Orange, SFR et Bouygues Telecom, les prix, eux, font grincer des dents les clients du quatrième opérateur et ceux qui sont tentés de le devenir.Les dirigeants de Free ont annoncé un abonnement. Celui-ci comprend notamment le forfait Freebox Delta, le bouquet TV by Canal Panorama, le forfait Netflix Essentiel et le bouquet presse LeKiosk.Revenons un instant sur le forfait Netflix Essentiel. Sur la plateforme américaine, cette offre coûte 7,99 euros par mois. Le problème est qu'elle n'inclut pas la HD et ne fonctionne que sur un seul écran à la fois. Les versions Standard (HD, 2 écrans en simultané) et Premium (Ultra HD, 4 écrans en simultané) de Netflix alourdiront respectivement la facture de 3 et 6 euros supplémentaires. Si vous possédez déjà un abonnement Netflix, vous pouvez fusionner celui-ci avec votre facture Free.S'agissant des équipements, le(équipé d'un boitier TV 4K HDR et de l'enceinte Devialet intégrée) est disponible pour. Cela fait tout de suite plus cher... Le pack sécurité est offert, tout comme le disque dur interne de 1 To. Vous profiterez aussi de services (assistant vocal, Alexa, domotique...), de la téléphonie, de 220 chaînes TV incluses et de la fonction Freebox Replay.Si Free se vante d'une, le coût mensuel pour profiter réellement de votre Freebox Delta monte à, hors options. Ajoutez à cela des frais de, un dépôt de garantie de 400 euros (si vous ne choisissez pas le prélèvement automatique), et des frais de résiliation de 49 euros. Ce n'est pas donné.Passé l'année promotionnelle desproposée aux 100 000 premiers souscripteurs,. Celle-ci comprend le forfait Freebox One et le forfait(le problème avec la plateforme américaine étant le même pour la One que pour la Delta). Le bouquet TV by Canal et le bouquet presse LeKiost ne sont ici pas inclus.Ici, l'équipement est plus modeste, puisque. Si vous êtes raccordé à la fibre, un boîtier et un kit sont mis à disposition. La télévision est disponible via la connectique HDMI et vous permet d'accéder à plus de 200 chaînes (et au replay) en qualité HD et en 4K pour les fibrés.À l'instar de la Delta, l'abonnement Freebox One est. Mais des frais de mise en service d'un montant deet des frais de résiliation de 49 euros sont imposés, sans oublier le dépôt de garantie de 400 euros si vous ne souhaitez pas souscrire au prélèvement automatique.Toutes ces informations sont disponibles sur le site de Free ainsi que sur la brochure tarifaire de l'opérateur. Les nouvelles Freebox, elles, sont disponibleset les premières expéditions (via UPS, Xavier Niel y tient !) débuteront dans les prochains jours.