Freebox Delta : vivement critiqué, Xavier Niel supprime les frais de mise en service

Free supprime tous les frais de mise en service



Le pack sécurité et le disque dur deviennent des options payantes



Free a entendu les critiques et y répond dès à présent. Dans un entretien accordé à nos confères d' Univers Freebox , Xavier Niel revient sur les commentaires acerbes des clients historiques de l'opérateur à propos des frais de migration exorbitants.En effet, les Freenautes désireux de découvrir les nouveautés apportées par la dernièreont eu la mauvaise surprise de devoir régler par carte bancaire 148€ de frais de mise en service et de migration. Seuls les clients à l'ancienneté supérieure à 8 ans (soit avant la disponibilité de la précédente Freebox Révolution) se voyaient offrir cesde migration. Colère des adeptes de la marque qui n'ont pas manqué d'exprimer leur mécontentement sur les réseaux sociaux.Xavier Niel a pris la décision de réagir en supprimant dès à présent, pour les clients, anciens et nouveaux, les frais de mise en service de 99€. Dans le même temps, Free baisse l'nécessaire de 8 à 5 ans pour se voir offrir les frais de. «», explique le PDG, indiquant également qu'un déménagement ne remettra plus l'ancienneté à 0 comme c'était le cas précédemment.Pour supprimer ces frais d'activation, Free a du faire des concessions et revoir son offre. Le pack Sécurité, incluant une caméra de surveillance ou un détecteur de mouvement, sera désormais optionnel, tout comme led'1 To, pourtant vantés à de nombreuses reprises durant la conférence de présentation. Pour les abonnés ayant déjà réglé ces frais, ils seront déduits sur leurs prochaines factures.Xavier Niel a profité de cette communication de crise pour donner quelques informations supplémentaires sur la Freebox Delta. Selon lui, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont déjà souscrit à cette nouvelle offre. Il indique également que le Dolby Atmos sera prochainement intégré à laet que l'appareil sera garanti tout au long de l'abonnement en cas de problème.