Fibre : Free double le débit des Freebox Révolution et Freebox 4K

Free tient sa promesse et double le débit fibre pour ses clients

Dès à présent, les abonnés Freebox Mini 4K et Freebox Révolution peuvent obtenir la mise à jour 4.0.0 du Freebox Server.Pour le moment, les nouvelles fonctionnalités apportées par cette update ne sont pas connues en détail. Cependant, les clients raccordés à la fibre peuvent profiter d'un débit doublé grâce au déploiement de ce nouveau firmware. Pour en profiter, il est nécessaire de redémarrer les équipements de la marque.Ainsi, le débit descendant est passé à 1 Gb/s, et le débit montant à 400 Mb/s, contre 200 Mb/s auparavant. Plusieurs utilisateurs ayant mentionné le fait qu'ils n'ont toujours pas accès à cette amélioration de la fibre, Free a ajouté que la mise en place se ferait progressivement. Pas d'inquiétude à avoir donc, tout le monde finira par être éligible à ce nouveau débit.Free se classe toujours en seconde position des fournisseurs d'accès à la fibre optique avec pas moins de 835 000 abonnés, soit 19,4% de parts de marché. C'est l'indétrônable Orange qui occupe la plus haute marche du podium avec ses 56% de parts de marché.Avec le lancement de sa, Free espère sans doute convaincre toujours plus de clients en mettant à disposition une offre complète (avec Netflix, LeKiosk ou encore le bouquet TV by Canal Panorama) mais néanmoins bien chère...