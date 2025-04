Dans le presque petit monde des télécoms français, la fibre optique est devenue un champ de bataille financier quasi quotidien. Au cœur de cette guerre, on retrouve un petit boîtier blanc accroché au mur de 24,4 millions de foyers en France. Ce raccordement, qui semble anodin, génère aujourd'hui une facture salée de plus de 330 millions d'euros que SFR et Bouygues Telecom entendent bien faire payer à Orange.