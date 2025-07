La colère monte chez les habitants de quatre villages situés à proximité de Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique. Depuis la mi-juin, une soixantaine de foyers reste privée d'Internet et de télévision, à cause d'un accident de circulation. Les habitants, exaspérés et las d'attendre que les choses bougent, ont manifesté samedi devant une boutique Orange d'un centre commercial environnant.