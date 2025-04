CHP1

Il faut arrêter de toujours rejeter la faute sur les autres et prendre ses responsabilités : On est tous coupables de cet état de fait.

Si les gens arrêtaient de toujours vouloir acheter « au moins cher » sans prendre en compte que derrière leur décisions, purement pécuniaires (parfois juste pour de la frime), se cache en fait nos (notre) emplois. Et ce à tous les niveaux : Alimentaire, technologique, industriel et services.

Il y a plein de domaines ou nous étions bien mieux placés que les produits venant d’Asie mais nos choix et décisions ont poussé ces « fleurons » à la délocalisation ou à la fermeture pure et simple.

Attention : Je ne dis pas que nous ne devrions pas acheter ces produis venant d’Asie mais de faire un vrai comparatif des avantages et inconvénients avant tout achat (emplois, écologie et géopolitique).

C’est nous qui avons crée cette situation par nos actes et c’est encore nous qui nous plaignons.