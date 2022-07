Élisabeth Borne fait plusieurs références au numérique dans son discours : que doit-on comprendre ?

Au-delà du fait que lâcher l'expression « métiers d'avenir » et la notion de « numérique » dans la même phrase semble révélateur du fait que la France a toujours plusieurs trains de retard en la matière, on aimerait en savoir plus. Et pour cela, il a fallu attendre le dernier quart d'heure de la déclaration d'Élisabeth Borne, lorsqu'elle a évoqué le sujet de la « souveraineté » au sens large, puis la souveraineté industrielle et numérique un peu plus tard. Enfin. « Une France plus forte dans une Europe plus indépendante, c'est la souveraineté industrielle et numérique ».