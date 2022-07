Et le nouveau ministre délégué chargé de la transition numérique est... un inconnu dans le domaine ?

Jean-Noël Barrot impressionne par son pedigree. Fils et petit-fils de députés, la politique est chez lui héréditaire, et il est d'ailleurs député lui-même des Yvelines depuis 2017. Il est par ailleurs diplômé de HEC Paris et de Sciences Po Paris, et a enseigné au MIT, où il a mené des recherches dans l'innovation et le financement des entreprises. Il est aussi titulaire d'un doctorat d'économie, ce qui fait de lui un véritable académique qui a su appliquer les résultats de ses recherches à son mandat de député, d'après ses mentors. Reste à espérer qu'il use de la même éthique pour son poste de ministre !

Politiquement, il hérite d'une affiliation de centre-droite et de chrétiens démocrates. Son positionnement lui a sûrement attiré les faveurs d'Emmanuel Macron, et il était pressenti au gouvernement depuis un moment déjà. Barrot avait d'ailleurs pris part à plusieurs missions sous le mandat présidentiel précédent. Le nouveau ministre est aussi résolument attaché au projet européen et affirme vouloir une « souveraineté numérique européenne ».