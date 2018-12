34 000 plaintes enregistrées contre les opérateurs télécoms : 5 fois plus qu’en 2017

SFR, mauvais élève pointé du doigt sur la portabilité des numéros fixes

Fin octobre 2017,lançait sa plateforme « J'alerte l'Arcep », permettant à chacun (particulier, entreprise ou collectivité) de signaler tout dysfonctionnement rencontré dans ses relations avec les opérateurs mobiles, les FAI ou autre acteur postal. Un peu plus d'un an après, cette dernière a prouvé sa grande efficacité. L'Arcep annonce avoir été(soit cinq fois plus qu'en 2017), dont 28 000 fois directement depuis sa plateforme dédiée.Les alertes lancées par les utilisateurs ont permis à l'Arcep de prendre plusieurs mesures majeures. Parmi celles-ci, nous vous annoncions en octobre dernier sur Clubic la, que l'Autorité administrative indépendance invite à respecter son obligation d'un service universel de qualité.Mais l'Arcep a surtout annoncé avoir. Elle reproche à l'opérateur au carré rouge, qui a reçu entre 30 et 35 alertes pour 100 000 clients en moyenne (le plus haut taux des quatre concurrents devant Free, Bouygues Telecom et Orange), d'avoir été l'objet de. SFR risque une amende pouvant aller jusqu'à 3 % de son chiffre d'affaires, même s'il est très improbable que l'Arcep en arrive à cette situation critique.