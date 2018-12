L'Arcep publie son baromètre 2018 du numérique : le mobile distance l'ordinateur

Le smartphone creuse l'écart

La protection des données personnelles au cœur des préoccupations

Une fracture numérique existe toujours

L'étude a été menée auprès d'un échantillon de 2 214 personnes représentatives de la population française, par le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (CRÉDOC), pour le compte de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes (Arcep). Les données publiées correspondent à la situation au 30 juin 2018.Le premier enseignement du baromètre du numérique 2018 est la. 46 % des Français affirment en effet utiliser principalement ce moyen pour se connecter, contre 35 % pour l'ordinateur, alors que l'écart n'était que de 4 % un an plus tôt. La 4G joue sans aucun doute un rôle dans cet usage, puisque 61 % des possesseurs de téléphone portable y ont recours (contre seulement 14 % en 2014).Néanmoins,reste l'équipement le plus présent chez les ménages français : 78 % en possèdent un, contre 75 % pour le smartphone. Mais ce chiffre est en baisse de 3 % pour le premier, contre une hausse de 2 % pour le deuxième.Par ailleurs, une majorité de la population continuepour aller sur les réseaux sociaux, faire du shopping en ligne, ou encore effectuer des démarches administratives. Mais l'ensemble de ces pratiques stagne, voire recule. En revanche, les Français sont de plus en plus nombreux à rechercher des informations sur leur santé ou celle de leurs proches (50 %, +9 % par rapport à 2015).Toutefois, ces nouveaux usages s'accompagnent d'inquiétudes : pour 40 % des habitants, la question desest la plus sensible. Pourtant, seuls 13 % d'entre eux seraient prêts à payer pour obtenir l'assurance de la confidentialité de leurs informations.Enfin, si les usages numériques continuent de se démocratiser, une partie de la population demeure exclue.et 18 % n'utilise jamais d'outils informatiques et numériques. Une partie de ces Français, essentiellement âgés de plus de 40 ans, se déclarent pourtant prêts à suivre une formation, mais 26 % d'entre eux ignorent vers qui se tourner.