Google : les thèmes sombres des apps économisent votre batterie

Les tonalités blanches, l'ennemi de votre batterie

Google de plus en plus séduit par le thème sombre

De plus en plus proposé sur lesde nos smartphones,n'a pas pour seul et unique avantage de reposer nos yeux de la forte luminosité émise par notre écran. Selon Google, dont la conférence Android Dev Summit du 6 novembre 2018 a été l'occasion d'aborder le sujet,, d'après les chiffres tirés de ses propres recherches et mis en exergue par SlashGear En clair : plus l'interface est lumineuse, et plus le smartphone consommera de l'énergie. Inversement, plus l'interface est sombre, et plus votre appareil mobile la sauvegardera. Un constat également observé pour le mode nuit. L'étude effectuée sur le Google Pixel premier du nom - bien que ses caractéristiques n'arrivent pas la cheville des Pixel 3 et 3 XL - illustre parfaitement les propos de la firme de. En témoigne la photo ci-dessous.Les couleurs de l'interface auraient également un impact sur la consommation d'énergie : les tonalités blanches étant les plus gourmandes, suivies du bleu, vert, rouge et enfin le noir, la plus économique en termes de puissance. Logique : la couleur blanche étant composée des trois couleurs primaires, elle affiche les trois à l'écran en même temps, là où la couleur noire n'en affiche aucune. Rien d'étonnant, donc, à ce que Google invite les développeurs à proposer des thèmes sombres pour chacune de leurs applications.Cette année, et ce pour montrer l'exemple, le groupe américain en a par exemple intégré un sur son service YouTube, tout comme sur son client SMS Android Messages. Sans oublier Google Actualités, qui, début octobre, a bénéficié d'une APK pour profiter d'un tel thème.L'éventualité selon laquelle plus d'applications Google adoptent le thème sombre paraît donc de plus en plus probable.