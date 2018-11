Le réseau mobile 4G plus rapide que le WiFi en France (et dans plus de 30 pays)

La 4G plus forte que le Wi-Fi en France

Une réalité à l'échelle mondiale

Il est assez commun de penser qu'une connexion Wi-Fi sera forcément plus rapide que la connexion 4G d'un smartphone. Cette étude démontre qu'une connexion efficace n'est pas toujours là où on l'attend.L'information peut paraître contradictoire, et pourtant : selon OpenSignal,dans plus d'une trentaine de pays. Alors que la 5G est attendue de pied ferme par certains, ce bon vieux réseau 4G semble plus en forme que jamais, y compris en France.En effet, selon l'étude menée par OpenSignal,(en moyenne) de 2,5 Mbps par rapport à une connexion Wi-Fi. Évidemment, ceux qui disposent d'une enveloppe data limitée pourront continuer à compter sur le Wi-Fi pour surfer sur le web sans se soucier de la consommation de données, mais pour les autres, il semblerait quede leur terminal ne soit pas préjudiciable, bien au contraire.Dans le monde, le constat est assez similaire, avec par exemple une différence de 13 Mbps en Australie en faveur du réseau mobile. Idem du côté de la Grèce, de la République tchèque ou du Qatar, avec plus de 10 Mbps de différence. À noter toutefois que dans certains pays, dont les États-Unis, Singapour ou encore Hong-Kong, le Wi-Fi dispose encore d'une large avance.