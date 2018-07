Une carte interactive pour identifier les zones blanches de la couverture 4G en France

La 4G pour tous en bonne voie

La 4G pour tous : état des lieux global de la couverture en très haut débit mobile en France,

La couverture Indoor : état de la couverture 4G dans les bâtiments,

La 4G en voiture : quid de l'état du réseau sur les grandes routes de France ?

La couverture ciblée : autrement dit les « zones blanches » identifiées

L'état des réseaux mobiles : diagnostic des sites et antennes du pays pour identifier les pannes

La 4G fixe : déploiement des antennes destinées à un usage sédentaire.

Modifié le 29/06/2018 à 15h48

En matière de réseau mobile, nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne. Il y a la problématique de l'opérateur choisi, bien entendu, mais surtout de notre position géographique. Certains endroits de l'Hexagone - les fameuses- sont moins bien lotis.Aussi, pour mieux se rendre compte des travaux à entreprendre d'ici 2020, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes () a lancé une carte interactive qui sera mise à jour tous les trois mois. Objectif : pointer du doigt les mauvais élèves. Le portail lancé par le régulateur prône l'et la transparence. Vous pouvez y sélectionner plusieurs onglets, et effectuer des recherches précises pour identifier les axes d'amélioration que les opérateurs doivent apporter à votre agglomération.Le portail se divise en plusieurs onglets spécifiques :Un petit tour sur l'onglet destiné à la couverture des zones les plus frappées par la fracture numérique nous apprend qu' Orange a du pain sur la planche . L'opérateur est effet sommé de mettre près de 440 sites en service d'ici 24 mois.Malgré tout, la couverture générale du pays enest très bonne. 96% de la population couverte par Bouygues, 98% par Orange, 96% par SFR et 89% par Free.Les opérateurs ont donc un peu plus de 2 ans pour répondre aux exigences du gouvernement en la matière. Sinon ? L'Arcep est autorisée à demander de lourdes amendes aux contrevenants. De quoi motiver les plus réfractaires à se mettre au travail.