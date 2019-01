L'Arcep met en demeure Orange et menace d'une amende record pour son réseau ADSL

L'Arcep n'a pas hésité avant de mettre en demeure Orange

Une amende qui pourrait atteindre le milliard d'euros

En tant qu'opérateur du service universel,doit naturellement respecter certaines obligations, comme celles qui figurent dans l'arrêté du 27 novembre 2017 pris par Bruno Le Maire, dans lequel la société est désignée pour les trois prochaines années comme opérateur en charge du raccordement et du service téléphonique du service universel. En d'autres termes, Orange se doit de garantir un accès au service téléphonique à un tarif abordable, pour l'ensemble des citoyens. Et n'oublions pas que de la prise téléphonique découle l'ADSL et Internet...Pour mesurer la « sincérité » d'Orange, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) avait ainsi fixé douze indicateurs à respecter. Sept ne sont actuellement pas au niveau, etliés à une dégradation significative du réseau. D'où cette mise en demeure Sur le site de l'Arcep, Sébastien Soriano, le président de l'autorité, en a dit un peu plus sur cette sanction. Il se dit « préoccupé » par la situation et l'état actuel du réseau, et nous informe notamment que(ndlr : 2018). »Alors que l'Arcep pouvait d'abord opter pour la notification du non-respect des obligations, elle a directement préféré procéder à une mise en demeure anticipée. Car pour Sébastien Soriano,Si l'opérateur français numéro un ne se met pas au plus vite en conformité, il risque, soit environ -accrochez-vous bien-! Sachant qu'une récidive entraînerait une sanction à hauteur de 10%, Orange a tout intérêt à faire le nécessaire. A défaut, l'opérateur serait sanctionnable dès le début de l'année prochaine.Il y a quelques jours, faisait part , sans que l'information soit toutefois confirmée, de la grogne prétendue des trois concurrents, SFR, Bouygues Telecom et Free à l'encontre d'Orange, les trois l'accusant de délaisser le réseau ADSL et de ne plus l'entretenir. En réponse, Orange avait annoncé au journal qu'il présenterait un plan destiné à l'amélioration du cuivre, que l'Arcep compte suivre de près.Aujourd'hui,. A noter que si vous avez été impacté par une panne supérieure à 48 heures, sachez que vous pouvez demander une indemnisation, qui doit correspondre à au moins deux mois d'abonnements gratuits.