Orange accusé de ne plus entretenir son réseau ADSL

Précisons à toutes fins utiles que cette information, révélée par Le Figaro, n'a pour le moment pas été confirmée par une agence de presse tierce.

Orange, plus aucun intérêt pour l'ADSL ?

On sait que les relations entre les quatre opérateurs n'ont jamais été parfaites, mais Le Figaro a révélé dimanche sur son site internet qu'Orange est accusé par ses trois concurrents de ne plus entretenir son réseau ADSL, alors que 29 millions de Français en sont encore dépendants.En septembre dernier, le PDG d'Orange, Stéphane Richard, constatait «» du réseau ADSL. Pris pour cible par les voleurs en raison de sa conception en cuivre, ce réseau est aussi très sensible aux intempéries.Il n'en fallait pas plus à Bouygues Telecom, SFR et Free pour s'estimer pénalisés par les «» survenues sur ce réseau. Les trois opérateurs accusent Orange de délaisser l'ADSL au profit du marché juteux de la fibre optique.Selon le quotidien, cette fronde serait réfléchie de manière à ce que les concurrents «». L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a entériné , en 2017, l'encadrement tarifaire pour la période 2018-2020.