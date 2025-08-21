Après Free, qui a commercialisé la sienne en décembre dernier, Orange devient ce jeudi 21 août 2025 le deuxième opérateur français à proposer au grand public une box 5G équipée de la technologie Wi-Fi 7. La nouvelle version de la Flybox 5G+ Home, développée en collaboration avec Nokia, exploite la puissance du réseau 5G+, pour offrir des performances qui n'étaient jusqu'à alors que réservées à la fibre optique. Avec du Wi-Fi 7 et un tarif pas si vertigineux, l'opérateur historique entend bien séduire les foyers non éligibles à la fibre, ou ceux désireux de se passer de leur box internet traditionnelle.