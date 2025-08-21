L'opérateur Orange commercialise, depuis jeudi, sa Flybox 5G+ Home, sa nouvelle box 5G cette fois équipée du Wi-Fi 7. L'appareil promet des débits impressionnants et une installation simplifiée pour tous.
Après Free, qui a commercialisé la sienne en décembre dernier, Orange devient ce jeudi 21 août 2025 le deuxième opérateur français à proposer au grand public une box 5G équipée de la technologie Wi-Fi 7. La nouvelle version de la Flybox 5G+ Home, développée en collaboration avec Nokia, exploite la puissance du réseau 5G+, pour offrir des performances qui n'étaient jusqu'à alors que réservées à la fibre optique. Avec du Wi-Fi 7 et un tarif pas si vertigineux, l'opérateur historique entend bien séduire les foyers non éligibles à la fibre, ou ceux désireux de se passer de leur box internet traditionnelle.
Le Wi-Fi 7 propulse la Flybox 5G+ vers des sommets de performance
La star de cette Flybox, c'est indéniablement le Wi-Fi 7, la toute dernière norme sans fil disponible sur le marché. La technologie permet d'atteindre des débits jusqu'à 1,5 Gbit/s en téléchargement (comme Free, qui d'ailleurs propose une box 5G de la même famille et de la même marque) et 250 Mbit/s en envoi, soit le meilleur débit montant de l'offre 5G+ Home. Les quatre récepteurs intégrés, deux fois plus nombreux que sur l'ancienne version, garantissent une meilleure couverture du logement.
L'installation se veut d'une simplicité enfantine : on est sur du « branchez, allumez, surfez », pour faire simple. Aucun technicien ne viendra perturber votre journée, la box s'active immédiatement et se configure presque toute seule. Du plug-and-play qui séduira les allergiques aux configurations complexes. Orange mise sur l'accessibilité pour démocratiser l'accès au très haut débit sans les contraintes habituelles des installations traditionnelles.
La technologie L4S (Low Latency, Low Loss & Scalable Throughput) est un autre atout de cette Flybox. Elle stabilise la latence en temps réel, offre une fluidité remarquable pour le streaming 4K, les visioconférences et le gaming en ligne. Et les trois ports Ethernet disponibles raviront les gamers, qui préfèrent une connexion filaire pour leurs sessions intensives.
Orange maintient ses tarifs malgré l'arrivée du Wi-Fi 7
En ce qui concerne le prix, le positionnement tarifaire de cette box 5G Orange reste inchangé, à 42,99 euros par mois, sans engagement et avec un mois satisfait ou remboursé. Ajoutons à cela l'application TV incluse, qui donne accès à 150 chaînes sur smartphone, tablette et PC, un très bon point.
Par rapport à la concurrence, l'opérateur historique ne survend pas son produit et peut se mêler à la lutte, compte tenu du Wi-Fi 7. Bouygues Telecom navigue entre 41 et 45 euros (sans et avec TV respectivement) pour sa box 5G, chez SFR on tombe à 40 euros avec 160 chaînes TV, mais Free reste plus compétitif, avec une formule à 29,99 euros/mois pendant un an, puis 39,99 euros, avec 260 chaînes de TV.
On ajoutera que pour cinq euros supplémentaires, une clé TV permet de profiter du service sur grand écran, offrant ainsi une solution complète de divertissement domestique. Les jeunes de 18 à 26 ans bénéficient d'une offre particulièrement attractive avec le forfait Cheat_Code_18_26 à 29,99 euros par mois après remboursement. Orange n'oublie pas cette cible connectée et sensible au prix.
Côté environnement, la Flybix est composée de 83% de matériaux recyclables pour la coque et l'emballage. Cette démarche écoresponsable répond aux attentes croissantes des consommateurs, plus soucieux de leur impact écologique que par le passé.