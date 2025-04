La nouvelle Livebox 7 passe, et c'est le premier point à souligner, à la vitesse supérieure avec le Wi-Fi 7, dernière technologie en date qui assur une couverture optimale, même dans les pièces les plus éloignées de votre appartement. Fini le Wi-Fi 6E et les zones mortes et les ralentissements lors des visioconférences depuis la chambre du fond !