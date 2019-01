Orange présente de nouvelles offres mobiles et internet

Zen, Play et Jet, c'est terminé

Un nouveau décodeur, deux offres Internet et un répéteur Wi-Fi

revoit complètement son offreet. Le plus gros opérateur français vient de lancer ce jeudi 4 octobre ses nouvelles offres. Selon l'entreprise, le but de cette refonte de la grille tarifaire est de proposer plus pour un tarif moindre ou équivalent.Les noms commerciaux Zen, Play et Jet si chers à la marque durant de nombreuses années prennent leur retraite. Lessont désormais caractérisées par le volume de données internet alloué.Le catalogue propose désormais 6 forfaits, dont le premier prix commence à 2,99€ par mois pendant un an, puis 7,99€ avec 2h d'appels, SMS et MMS illimités et 100 Mo de données. La formule moyenne est facturée 19,99€/mois durant un an (puis 34,99€/mois) et propose 50 Go de données et les appels, SMS et MMS illimités.La formule haut de gamme quant à elle est proposée à 64,99€/mois (puis 79,99€ après un an) et comprend 150 Go de données et les appels illimités depuis et vers l'Europe, les USA, le Canada et la Chine. Un prix élevé qu'Orange justifie par la qualité de son réseau et de ses infrastructures.Le catalogue internet d'Orange se voit également simplifié. Il n'existe plus que deux formules, laet laLa Livebox (fibre jusqu'à 300 Mbit/s en ascendant et descendant) est proposée à 36,99€ par mois pendant 12 mois (puis 41,99€ par mois) et la Livebox Up (fibre jusqu'à 1 Gbit/s en descendant et 300 Mbit/s en ascendant) à 42,99€ par mois pendant un an, (47,99€ après un an). Ces prix incluent la location de la Livebox. Concernant les clients, les prix sont de 36,99€ et 42,99€ par mois, pendant toute la durée de leur abonnement.Orange revoit également la partie matérielle avec un nouveaupour sa Livebox. Plus compact, il mesure 127 mm à chaque côté pour 30 mm de hauteur. Il supporte les vidéos en, ainsi que leet le Dolby Vision sera lui aussi supporté via une prochaine mise à jour. Orange annonce également que son décodeur intégrera son assistant vocal Djingo, présenté il y a plusieurs mois déjà. Il est possible pour les clients actuels de remplacer leur décodeur TV par cette nouvelle version, moyennant des frais de 10€.Enfin, les abonnés de la formule Livebox Up pourront également s'offrir un répartiteur Wi-Fi conçu par l'entreprise. Vendu 89,99€, il est proposé à 1€ seulement via une offre de remboursement aux clients ayant souscrit à cette formule.(Engagement 12 mois puis 24.99€/mois)