Neutralité du Net : l'Arcep dévoile Wehe, l'appli qui détecte les bridages de flux

Wehe / Screens Alexandre Boero

Contribuez à la neutralité du Web

Une détection en deux étapes

L'Internet ouvert est censé garantir un traitement égal et non discriminatoire du trafic par les différents fournisseurs d'accès à Internet. Dans les faits, les choses sont parfois bien différentes. En France, c'estqui veille au respect des flux sur le Net. Les équipes de l'Autorité administrative indépendante ont profité du 13Forum sur la gouvernance de l'Internet, qui a lieu au siège de l'Unesco à Paris pour la première fois, pour présenter une application qu'elle soutient depuis plus d'un an.Wehe, développée par la Northeastern University à Boston, permet la. L'application offre la possibilité gratuitement et à chacun de contribuer à la neutralité du net en effectuant un test. Nous l'avons testée sur deux applications, Skype, et YouTube, et rien à signaler : il n'y a eu aucune différenciation relevée de notre côté.Mais sur un plan plus technique, comment cela fonctionne ? Wehe analyse en réalité le trafic généré via l'application que vous souhaitez tester de façon à pouvoir déterminer si votre opérateur bride ou priorise certains flux par rapport à d'autres.Dans les faits, le test s'effectue en deux étapes. La première consiste pour Wehe à simuler une utilisation simple, lambda, du service en question. Puis l'application va rejouer la même opération mais, rendu invisible aux yeux de l'opérateur.L'appli compare alors les débits mesurés lors de l'étape 1 à ceux mesurés lors de l'étape 2, tout simplement. Précisons que Wehe effectue une seconde fois l'opération, pour confirmer ou infirmer les résultats de la première.Si une différence a été constatée, Wehe peut effectuer des tests supplémentaires pour découvrir ce que l'opérateur mobile a pu mettre en place pour brider ou prioriser le contenu.