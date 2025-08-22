Jusqu’à présent, Google Photos proposait des outils manuels et quelques suggestions automatiques pour simplifier la retouche. Désormais, grâce aux modèles Gemini, l’utilisateur peut directement formuler sa demande, sans avoir à sélectionner un outil ou à ajuster des curseurs.

L’expérience se veut ouverte et flexible. Une requête simple comme « restaure cette vieille photo » ou « supprime les voitures à l’arrière-plan » est comprise par l’IA, tout comme des instructions plus complexes telles que « enlève les reflets et corrige les couleurs délavées ». Il est aussi possible d’enchaîner plusieurs commandes dans un seul prompt, puis de les affiner par des consignes supplémentaires.

Au-delà des corrections classiques (lumière, suppression d’éléments gênants, restauration de clichés anciens), Google Photos propose aussi une dimension plus créative : changer un arrière-plan, ajouter des éléments fantaisistes comme un chapeau de fête ou des lunettes de soleil, ou transformer complètement l’ambiance d’une image. En théorie, tout est possible ou presque sans avoir besoin d'avoir des compétences en retouche photo.