Google transforme son application Photos avec l’arrivée d’un nouvel éditeur assisté par IA. Sur Pixel 10, il devient possible de retoucher ses images en décrivant simplement les changements souhaités, à la voix ou par écrit.
- Google Photos intègre Gemini sur Pixel 10, permettant de retoucher des images par texte ou voix sans toucher aux outils.
- L’IA gère corrections classiques et créations artistiques (suppression d’objets, changement d’arrière‑plan, ambiance, etc.).
- Les retouches IA seront marquées via C2PA Content Credentials ; déploiement progressif d’abord aux États‑Unis.
Depuis son lancement en 2015, Google Photos s’est imposé comme un outil central de gestion et de sauvegarde d’images, en grande partie grâce à ses fonctions automatiques de tri, de recherche et de retouche. Au fil des années, le service a intégré plusieurs technologies maison pour faciliter l’édition, du correcteur de lumière automatique aux suggestions générées par l’intelligence artificielle. L'IA a ensuite fait son apparition pour la suppression d'objets, ou pour créer une image de groupe à partir de deux clichés, mais cette fois, Google fait un pas en avant en intégrant directement Gemini dans son application mobile. L'objectif ? Vous permettre de retoucher vos photos dans les moindres détails, sans toucher aux outils.
Dites ce que voulez modifier, Google Photos et Gemini s'occupent du reste
Jusqu’à présent, Google Photos proposait des outils manuels et quelques suggestions automatiques pour simplifier la retouche. Désormais, grâce aux modèles Gemini, l’utilisateur peut directement formuler sa demande, sans avoir à sélectionner un outil ou à ajuster des curseurs.
L’expérience se veut ouverte et flexible. Une requête simple comme « restaure cette vieille photo » ou « supprime les voitures à l’arrière-plan » est comprise par l’IA, tout comme des instructions plus complexes telles que « enlève les reflets et corrige les couleurs délavées ». Il est aussi possible d’enchaîner plusieurs commandes dans un seul prompt, puis de les affiner par des consignes supplémentaires.
Au-delà des corrections classiques (lumière, suppression d’éléments gênants, restauration de clichés anciens), Google Photos propose aussi une dimension plus créative : changer un arrière-plan, ajouter des éléments fantaisistes comme un chapeau de fête ou des lunettes de soleil, ou transformer complètement l’ambiance d’une image. En théorie, tout est possible ou presque sans avoir besoin d'avoir des compétences en retouche photo.
Quelques phrases suffisent pour améliorer une photo, remplacer le ciel, recadrer… © Google
Des tags pour indiquer l'usage de l'IA sur une image
Pour accompagner ces nouvelles capacités, Google Photos intègre désormais les C2PA Content Credentials. Ce standard, déjà mis en place dans la caméra native du Pixel 10, permet d’indiquer clairement comment une image a été créée ou modifiée.
Dans l’application, une mention spécifique s’affiche pour préciser si une photo a été capturée directement par l’appareil ou si elle a subi des retouches assistées par IA. Cette information complète les outils déjà en place, comme les métadonnées IPTC ou le marquage SynthID pour les images générées avec Reimagine.
Cette évolution sera déployée progressivement sur Android et iOS dans les prochaines semaines, d'abord pour les possesseurs de Pixel 10 et aux États-Unis. Nul doute qu'après une période d'exclusivité, Google va étendre la compatibilité à davantage de modèles et de langues pour imposer un peu plus Gemini dans le quotidien des utilisateurs.