« Cette capacité d'édition intuitive en plusieurs étapes vous permet d'obtenir des réponses plus riches et plus contextuelles à vos messages, en intégrant du texte et des images. Par exemple, vous pouvez demander à Gemini de créer une première version d'une histoire sur les dragons pour l'heure du coucher et de fournir des images pour accompagner l'histoire » détaille de son côté Google.

À noter que Google veut jouer la transparence ici, et va intégrer à l'ensemble des images qui auront été éditées le fameux filigrane (watermark) invisible SynthID. De quoi permettre de garder un œil sur ce qui est généré par l'IA, et donc de faire la différence avec de véritables images. Cette fonction commence à être déployée, et sera disponible dans les prochaines semaines en 45 langues et dans la plupart des pays.