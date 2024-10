Par l'intermédiaire de son compte X (anciennement Twitter), Google a annoncé l'arrivée de la génération d'images dans Gemini auprès des utilisateurs du monde entier. Sans surprise, la société américaine nous assure que Imagen 3 est son modèle de génération d'images le plus élaboré à ce jour et qu'il est en mesure de produire des images plus réalistes et détaillées qu'auparavant. En plus de délivrer des couleurs plus chatoyantes, cette nouvelle version de l'outil élimine davantage d'artefacts qu'avec la précédente version.

Lors de l'officialisation de Imagen 3, Google nous assurait par ailleurs que son nouvel outil offrirait aux utilisateurs une large palette de styles lors de la génération d'images, leur permettant ainsi de basculer d'une peinture à l'aquarelle à une illustration cartoonesque.