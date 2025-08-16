zoup01

L’application qui ne sert vraiment à rien…

Les 2 petites fioles ( jaune et violette) pour le cl et le pH, c’est largement suffisant, d’autant que la surveillance est totalement différente entre l’été avec la piscine à 30° et l’hiver.

Et juste une question : pour mesurer le pH, je plonge mon smartphone dans la piscine ?