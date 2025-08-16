Rien de tel qu'un bon plongeon dans la piscine pour se rafraîchir en été ! Mais voilà, que faire quand l'eau devient subitement toute verte ? On vous propose 3 apps pour entretenir facilement votre piscine.
Posséder sa propre piscine est un plaisir mais c'est aussi énormément de maintenance à prévoir. Entre le ramassage de feuilles, la chasse aux insectes, le nettoyage des filtres et la régulation du PH, l'entretien peut vite devenir une véritable corvée. Heureusement, il est possible de s'aider d'apps (et d'un robot piscine dévoué) pour garder une eau limpide. Voici 3 outils qui peuvent vous aider.
1. My Pool Expert by Bayrol
Dotée d'une interface agréable et intuitive, l'app My Pool Expert a été conçue par Bayrol, expert des piscines depuis 1955. Disponible gratuitement en version iOS et Android, elle permet notamment de réaliser des diagnostics rapides de la qualité de l'eau (en entrant des indications comme le taux de chlore, la valeur du PH, etc.)
My Pool Expert permet aussi à ses utilisateurs de résoudre un grand nombre de problèmes généralement rencontrés avec les piscines. Elle peut également faire des recommandations personnalisées pour plus d'efficacité.
2. Pool Math by TFP
Pool Math by Trouble Free Pool est une application freemium disponible, elle aussi, en version iOS ou Android. Cet outil complet et précis facilite la surveillance de plusieurs métriques : PH du bassin, niveau de chlore, alcalinité, dureté calcique et bien d'autres.
Pool Math permet notamment à ses utilisateurs de calculer la quantité de produits (sel, chlore, etc.) à ajouter dans leurs piscines pour avoir une eau cristalline. Des rappels d'entretien sont notamment disponibles en version payante.
3. Pool Care
Disponible pour les appareils Android, Pool Care s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels qui doivent entretenir les piscines de leurs clients. Cette application permet de faire une grande variété de tests : pH, chlore libre disponible, chlore combiné, alcalinité, dureté de calcium, TDS, sel, phosphates, borates, température et bien d'autres.
Pool Care permet notamment à ses utilisateurs de numériser leurs bandelettes de tests et d'obtenir des recommandations sur mesure. Des graphiques sont notamment mis à disposition pour faire le point. On trouve également dans cet outil un guide ainsi qu'une Foire aux Questions pour aller plus loin et entretenir sa piscine comme un pro.