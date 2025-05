Plutôt connu pour ses robots nettoyeurs de piscine, Aiper élargit aujourd’hui son champ d’action vers le jardin. Son nouvel appareil intelligent, IrriSense, vise à simplifier l’arrosage des gazons, évitant ainsi les installations coûteuses et complexes d’un système enterré traditionnel. Compacte et facile à installer, cette mini-tour connectée, reliée simplement à un tuyau d’arrosage et au secteur, peut remplacer jusqu’à dix arroseurs classiques et couvrir jusqu’à 445 m² de terrain.

Une installation en 15 minutes chrono

Grâce à une technologie de cartographie avancée, l’IrriSense serait capable d'arroser exclusivement les zones nécessaires, évitant ainsi allées, terrasses, décorations et même les personnes présentes dans le jardin. Ce système tout-en-un (incluant programmateur, électrovanne et sprinklers d’une portée de 12 mètres) s’installerait en seulement 15 minutes à l’aide de quatre vis hélicoïdales.

La tour IrriSense se connecte directement à un tuyau d'arrosage standard et à une prise électrique via un câble étanche de 10 mètres. Un fonctionnement sur batterie aurait peut-être été préférable pour ceux qui n'ont pas de prise extérieure à proximité de leur pelouse et, aussi, pour des raisons de sécurité ; l'eau et l'électricité ne faisant jamais bon ménage.