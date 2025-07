Meteoblue est aussi une excellente application pour s'informer sur la météo. On y trouve plus de 6 millions de lieux et il est possible de connaître pour chaque la température, la vitesse du vent, le taux d'humidité, heure par heure. Le site web Meteoblue permet d'aller plus loin est de se renseigner sur la meteo marine (température de l'eau, hauteur des vagues, direction de l'onde). Disponible en version iOS et Android, Meteoblue inclut une fonction particulièrement intéressante : nommée « Where2go », elle permet de repérer les lieux les plus ensoleillés.