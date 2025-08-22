WhatsApp pousse l'intégration encore plus loin. Le raccourci pour enregistrer un message vocal apparaît également dans le chat dans lequel l'appel manqué a eu lieu. Cette double présence assure que les utilisateurs remarquent cette possibilité même s'ils quittent rapidement l'écran d'appel.

L'entreprise privilégie la praticité immédiate. Plutôt que d'obliger les utilisateurs à naviguer dans différents menus, WhatsApp place cette fonction là où elle devient naturelle. WABetaInfo donne un cas pratique dans son analyse. « Imaginez que vous appelez un collègue pour une mise à jour urgente pendant les heures de travail, mais qu'il soit en réunion et ne puisse pas répondre. Avec cette nouvelle fonction, vous pouvez immédiatement enregistrer un court message vocal expliquant la situation ».

Cette méthode contextuelle va plus loin que la plupart des applications de téléphonie mobile. Ces dernières demandent généralement plusieurs étapes pour accéder à la messagerie vocale et enregistrer un message.

La fonction reste pour l'instant limitée aux testeurs de la version bêta Android 2.25.23.21. WhatsApp prévoit comme à son habitude un déploiement progressif vers l'ensemble des utilisateurs dans les semaines qui viennent. Les utilisateurs intéressés peuvent rejoindre le programme bêta via le Google Play Store.