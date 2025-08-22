WhatsApp teste une fonction qui donnera la possibilité à ses utilisateurs d'enregistrer un message vocal après un appel manqué. Cette nouveauté arrive en version bêta Android 2.25.23.21.
Il ne lui manquera bientôt plus que la parole. WhatsApp comble enfin un manque historique de son service d'appel. La messagerie de Meta déploie actuellement une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de laisser un message vocal lorsque leur correspondant ne décroche pas. Cette nouveauté, repérée par WABetaInfo, transforme WhatsApp en véritable concurrent des applications de téléphonie traditionnelles.
Jusqu'à présent, les utilisateurs devaient se contenter d'envoyer un message texte après un appel raté ou espérer que leur contact les rappelle. Cette limitation différenciait WhatsApp des services de téléphonie classiques où la messagerie vocale reste un standard. La nouvelle fonction corrige ce défaut en intégrant directement cette possibilité dans l'interface d'appel.
Une messagerie vocale qui copie les codes de la téléphonie classique
Le principe reproduit fidèlement le comportement d'une messagerie vocale traditionnelle. Quand un appel reste sans réponse, une option dédiée apparaît automatiquement au bas de l'écran d'appel. L'utilisateur peut alors enregistrer son message vocal en un clic. Cette méthode évite les manipulations supplémentaires et rend l'expérience plus fluide que sur de nombreuses applications de téléphonie.
Le message vocal s'envoie directement dans la conversation existante entre les deux utilisateurs. Le destinataire reçoit à la fois la notification d'appel manqué et le message vocal. Cette intégration native place WhatsApp au-dessus des solutions traditionnelles qui séparent souvent ces deux éléments. WABetaInfo précise que « cette fonction simule efficacement le comportement d'une messagerie vocale traditionnelle, permettant aux utilisateurs de laisser un message lorsqu'un appel reste sans réponse ».
Un raccourci qui apparaît aussi dans les conversations
WhatsApp pousse l'intégration encore plus loin. Le raccourci pour enregistrer un message vocal apparaît également dans le chat dans lequel l'appel manqué a eu lieu. Cette double présence assure que les utilisateurs remarquent cette possibilité même s'ils quittent rapidement l'écran d'appel.
L'entreprise privilégie la praticité immédiate. Plutôt que d'obliger les utilisateurs à naviguer dans différents menus, WhatsApp place cette fonction là où elle devient naturelle. WABetaInfo donne un cas pratique dans son analyse. « Imaginez que vous appelez un collègue pour une mise à jour urgente pendant les heures de travail, mais qu'il soit en réunion et ne puisse pas répondre. Avec cette nouvelle fonction, vous pouvez immédiatement enregistrer un court message vocal expliquant la situation ».
Cette méthode contextuelle va plus loin que la plupart des applications de téléphonie mobile. Ces dernières demandent généralement plusieurs étapes pour accéder à la messagerie vocale et enregistrer un message.
La fonction reste pour l'instant limitée aux testeurs de la version bêta Android 2.25.23.21. WhatsApp prévoit comme à son habitude un déploiement progressif vers l'ensemble des utilisateurs dans les semaines qui viennent. Les utilisateurs intéressés peuvent rejoindre le programme bêta via le Google Play Store.