Si vous ouvrez Organic Maps après sa dernière mise à jour, vous constaterez tout de suite les changements. Le bouton « Couches » affiche en couleur les itinéraires de randonnée, vélo et VTT d’OpenStreetMap. Vous pouvez télécharger les cartes de votre région pour accéder à ces données hors ligne et faciliter la préparation des sorties tout en évitant de dépendre du réseau mobile encore parfois aléatoire en moyenne ou haute-montagne, hors des sentiers battus.

Vous pouvez importer un fichier GPX ou KML. La trace s’affiche, vous pouvez la sélectionner, et un graphique d’altitude est disponible lorsqu’il existe des données. Sur Android, la sélection des traces avec profil d’altitude est plus rapide et directement visible sur la carte.

L’organisation des favoris fait aussi peau neuve. Vous pouvez donner un nom à chaque point, par exemple « point de départ » ou « ravito». Les icônes évoluent pour une meilleure reconnaissance (parking vélo, aire de repos, etc.). Le moteur de recherche classe les catégories pour faciliter les recherches, avec des affi­chages multi-lignes dans les listes.