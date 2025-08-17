Organic Maps publie une mise à jour cet été avec des fonctions très attendues par les randonneurs et cyclistes. L’application affiche des itinéraires, gère les traces GPS et facilite l’organisation des favoris, tout en restant utilisable sans connexion internet.
- Organic Maps publie une grosse mise à jour estivale affichant sentiers de randonnée et pistes vélo clairement, téléchargeables pour usage hors ligne.
- Import de fichiers GPX/KML, affichage de traces avec profil d'altitude et sélection améliorée surtout sur Android.
- Favoris repensés avec noms et icônes dédiées, confidentialité renforcée : aucune donnée de localisation collectée, corrections via OpenStreetMap.
Comme on vous le disait en mai dernier, il existe des alternatives à Google Maps, plus respectueuses de la vie privée et de la confidentialité des données. On vous avait ensuite parlé du fork de CoMaps lancé début juillet sur iOS et Android. Fin juillet, ce fork recevait une série de correctifs et d’améliorations. Aujourd’hui, c’est Organic Maps qui frappe fort avec sa dernière mise à jour.
- Respect de votre vie privée
- Cartes détaillées, même hors ligne
- Améliorations continues avec OpenStreetMap
Désormais, les sentiers de randonnée et les pistes vélo s’affichent clairement sur la carte
Si vous ouvrez Organic Maps après sa dernière mise à jour, vous constaterez tout de suite les changements. Le bouton « Couches » affiche en couleur les itinéraires de randonnée, vélo et VTT d’OpenStreetMap. Vous pouvez télécharger les cartes de votre région pour accéder à ces données hors ligne et faciliter la préparation des sorties tout en évitant de dépendre du réseau mobile encore parfois aléatoire en moyenne ou haute-montagne, hors des sentiers battus.
Vous pouvez importer un fichier GPX ou KML. La trace s’affiche, vous pouvez la sélectionner, et un graphique d’altitude est disponible lorsqu’il existe des données. Sur Android, la sélection des traces avec profil d’altitude est plus rapide et directement visible sur la carte.
L’organisation des favoris fait aussi peau neuve. Vous pouvez donner un nom à chaque point, par exemple « point de départ » ou « ravito». Les icônes évoluent pour une meilleure reconnaissance (parking vélo, aire de repos, etc.). Le moteur de recherche classe les catégories pour faciliter les recherches, avec des affichages multi-lignes dans les listes.
Un modèle collaboratif soucieux de la protection des données et de la vie privée
Certains utilisateurs rapportent parfois l’absence de sentiers sur la carte, mais vous pouvez enrichir la base collaborative. OpenStreetMap, qui fournit toutes les cartes à Organic Maps, est un projet communautaire où chacun peut ajouter ou corriger des données. Pour compléter un sentier manquant, il suffit d’ajouter les informations depuis un ordinateur. Le processus est simple et ne demande aucune inscription lourde.
L’application ne collecte ni ne transmet aucune donnée de localisation. Vous pouvez utiliser les cartes téléchargées sans connexion, ce qui garantit votre confidentialité et une bonne autonomie. La communauté corrige très régulièrement les données, intégrées dans les mises à jour.
Cette version corrige aussi plusieurs bugs sur iOS et Android, notamment pour la synchronisation iCloud, le zoom, les traductions, et ajoute de nouvelles icônes.
Vous pouvez télécharger Organic Maps sur Google Play Store, l’App Store, AppGallery Huawei, F-Droid ou Obtainium. D’après les données du site, Organic Maps revendique plus d’un million d’utilisateurs actifs et compte bien sur leurs retours pour améliorer son interface ou ses outils. Mais elle promet déjà de belles balades pour cette fin de vacances d’été !