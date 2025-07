Si l'on en croit les notes de version de CoMaps, une importante mise à jour a été déployée sur l'application. En plus d'avoir lancé un nouveau logo et intégré les données OpenStreetMaps du 13 juillet dernier, la communauté a amélioré la qualité des cartes : les courbes de niveau sont plus précises, les zones humides sont désormais classées par type, les couleurs de la végétation ont été revues et l'apparence des rivières a été retravaillée. Des liens vers des images Panoramax ont aussi été ajoutés aux point d'intérêts et des lieux de culte ont été intégrés.