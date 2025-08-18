Il ne s’agit pas d’une totale surprise : dès la fin 2023, un utilisateur de Reddit avait repéré les traces de cette fonction dans l’application. Google pourrait, comme à son habitude, expérimenter cette idée quelques mois avant d’envisager un déploiement plus large. L’initiative rappelle aussi qu’il s’agit d’une demande ancienne de la communauté, certains internautes ayant suggéré dès 2017 un système de tri simplifié basé sur des gestes rapides.

Reste à savoir si ce test mènera à une version publique et stable. Pour l’instant, Google ne communique pas sur un calendrier de déploiement et n’a pas confirmé officiellement cette nouveauté. Beaucoup espèrent toutefois que l’entreprise profitera de cette évolution pour revoir à la hausse les quotas gratuits, inchangés depuis plusieurs années malgré la croissance constante des volumes de photos et vidéos stockés. Une demande aujourd'hui restée lettre morte, le moteur de recherche comptant sur les abonnements pour maintenir la croissance de son chiffre d'affaires. Tant pis pour les plus désordonnés d'entre nous, il va falloir continuer à faire du rangement.