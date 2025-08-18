Certains utilisateurs de Google Photos ont aperçu une nouvelle option expérimentale permettant de supprimer ou conserver rapidement des clichés grâce à un simple geste.
- Google Photos teste une interface de tri par gestes, type Tinder : glisser à gauche pour supprimer, à droite pour conserver.
- L’option apparaît aléatoirement en pop-up pour certains utilisateurs, ciblant apparemment photos floues ou trop volumineuses.
- Google n’a pas confirmé de déploiement public ; si généralisée, cette fonction faciliterait le nettoyage de stockage.
Google continue de chercher des solutions pour aider ses utilisateurs à libérer de l’espace de stockage sur son service de photos en ligne. Jusqu’ici, l’application Google Photos proposait déjà de repérer les clichés flous ou trop volumineux afin de les supprimer manuellement. Mais plusieurs témoignages publiés sur Reddit et Telegram révèlent l’apparition d’une interface inédite, rappelant le fonctionnement de Tinder : un balayage vers la gauche permet de supprimer une photo ou une vidéo, tandis qu’un balayage vers la droite la conserve. Une manière ludique et intuitive de faire le ménage dans ses albums, sans passer par de longues sélections fastidieuses.
Swipez, triez, supprimez
D’après les premiers retours, cette option apparaît pour le moment sous forme de pop-up aléatoire, proposée à certains utilisateurs seulement. Impossible donc d’y accéder volontairement depuis les paramètres ou les menus de Google Photos. Un internaute a indiqué que l’outil lui avait soumis environ 250 photos à trier de cette façon, ce qui laisse imaginer que l’algorithme cible en priorité les clichés jugés flous ou trop lourds. Les captures d’écran partagées en ligne confirment cette approche, qui semble pensée pour être utilisée lors de courts instants disponibles, comme dans une file d’attente ou dans les transports.
Le nouveau mouvement pour supprimer une photo d'un swipe © Android Authority
Il ne s’agit pas d’une totale surprise : dès la fin 2023, un utilisateur de Reddit avait repéré les traces de cette fonction dans l’application. Google pourrait, comme à son habitude, expérimenter cette idée quelques mois avant d’envisager un déploiement plus large. L’initiative rappelle aussi qu’il s’agit d’une demande ancienne de la communauté, certains internautes ayant suggéré dès 2017 un système de tri simplifié basé sur des gestes rapides.
Reste à savoir si ce test mènera à une version publique et stable. Pour l’instant, Google ne communique pas sur un calendrier de déploiement et n’a pas confirmé officiellement cette nouveauté. Beaucoup espèrent toutefois que l’entreprise profitera de cette évolution pour revoir à la hausse les quotas gratuits, inchangés depuis plusieurs années malgré la croissance constante des volumes de photos et vidéos stockés. Une demande aujourd'hui restée lettre morte, le moteur de recherche comptant sur les abonnements pour maintenir la croissance de son chiffre d'affaires. Tant pis pour les plus désordonnés d'entre nous, il va falloir continuer à faire du rangement.