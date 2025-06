La première nouveauté concerne la caméra de l'application. Auparavant, lorsqu'on lançait l'appareil photo (en cliquant sur l'icône Galerie présente dans le champ texte du service), Google Messages ouvrait une demi-page : en haut, on pouvait voir l'aperçu en direct de la caméra et en-dessous, les dernières photos prises par l'utilisateur. Désormais, la caméra occupe tout le haut de l'écran et un viseur plein écran est mis à disposition.