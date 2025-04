Malgré toutes les précautions que l'on peut prendre, il est difficile de se protéger des images sexuellement explicites que l'on peut recevoir sur les différentes messageries instantanées. Google prend le problème à bras-le-corps à travers Google Messages, et va proposer dans les prochaines semaines un nouveau filtre automatique qui permettra de protéger les utilisateurs, et notamment les plus jeunes, des images non désirées.